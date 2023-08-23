اليوم السابع
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تعرف على أبرز مشروعات نفذتها وزارة الرى بالتعاون مع اليابان

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:00 ص
تعرف على أبرز مشروعات نفذتها وزارة الرى بالتعاون مع اليابان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدعوة للجانب اليابانى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، وأيضاً المشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان "التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".
 
و أشار سويلم إلى قيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضى ، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الإتفاقيات والأطر العالمية.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب اليابانى ..
 
1- إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء 6  قناطر بمنحة يابانية هى “قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب”.
 
2- كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، لخدمة زمام 1.50  مليون فدان في 5 محافظات هى “أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة”.
 

وزارة الرى

اليابان

مشروعات مع اليابان

منحة يابانية



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