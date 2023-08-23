تصادم سيارتين نقل على طريق وصلة سرابيوم بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تعرضت سيارتين نقل ثقيل بمقطورة لانقلاب السيارات عقب اصطدامهما على طريق وصلة سرابيوم دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل بمقطورة على طريق وصلة سرابيوم دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث.

جار رفع السيارات من على الطريق وحصر المصابين.