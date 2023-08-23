انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لمجلس الجامعة العربية

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الـ (104) للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة أروى حمود المسلم مراقب الشؤون العربية بوزارة المالية بدولة الكويت (رئيس اللجنة)؛ وممثلى الدول العربية المعنيين بالشؤون المالية فى الجهات المعنية بملفات جامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية السفير عبدالله سرور الجرمان.

وتناقش الدورة، على مدى يومين، عددًا من البنود الإدارية والمالية التى تهم العمل العربى المشترك وفى مقدمتها بند حول المركز المالى للأمانة العامة للجامعة العربية وموقف الدول من سداد مساهماتها فى الموازنة، ومشروع موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية لعام 2024، والنظر فى بند يتعلق بإسقاط متأخرات سوريا الناتجة عن قرار تعليق مشاركتها فى اجتماعات جامعة الدول العربية.

ومن المقرر، أن ترفع اللجنة تقريرا ختاميا بنتائج أعمالها والتوصيات بشأن البنود المدرجة فى جدول الأعمال إلى الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة المغربية يوم 6 سبتمبر المقبل للنظر فى اعتمادها.