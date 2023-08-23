اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تعتزم تخصيص أكثر من تريليونى ين للتحول للطاقة الخضراء

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:05 م
اليابان تعتزم تخصيص أكثر من تريليونى ين للتحول للطاقة الخضراء فوميو كيشيدا
أ ش أ

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم /الأربعاء/ أنها تخطط لإنفاق أكثر من تريليونى ين؛ فى خطة تستهدف التحول للطاقة الخضراء؛ لتعزيز إزالة الكربون فى السنوات المقبلة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه من المتوقع استخدام أكثر من 1.2 تريليون ين من المخصصات المالية فى السنة المالية المقبلة التى تبدأ فى أبريل القادم، فيما أكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال اجتماع حكومى اليوم أن الحكومة ستعمل على التحول الأخضر "مع الاعتراف بأنه سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد لعقود قادمة".


وكشفت وسائل الإعلام أن خطة الإنفاق تتضمن ضخ حوالى 1.2 تريليون ين على مدى خمس سنوات لتطوير سلاسل التوريد؛ بما فى ذلك تلك الخاصة إنتاج الهيدروجين الاخضر، وكذلك الألواح الشمسية؛ فضلا عن مخصصات لمدة خمس سنوات بقيمة 200 مليار ين لرعاية الشركات الناشئة للتحول الأخضر و190 مليار ين؛ لدعم جهود توفير الطاقة من قبل الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تمويل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 150 مليار ين للإنفاق على البحث والتطوير.


فوميو كيشيدا

اليابان

الطاقة الخضراء

التحول الأخضر



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