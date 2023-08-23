الهيئة العامة للاستثمار توافق على إقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية

كتب محمد أسعد

وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الطلب المُقدم من شركة "چي في للاستثمارت ش. م. م." لإقامة مدينة طربول، بنظام المناطق الاستثمارية، تمهيدًا لاستصدار القرار المُرخص بإنشاء المنطقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل، على مساحة 26 ألف فدان بالظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، يستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الصناعية واللوجستية ومراكز المال والأعمال والمراكز التجارية والإدارية والأحياء السكنية ومراكز الخدمات المجتمعية والصحية والتدريبية والفنية.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية لإنشاء وتطوير المشروع نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 750 ألف فرصة عمل مباشرة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية "رؤيه مصر 2030"، فيما يتعلق بإنشاء المُدن الخضراء والذكية.

وسيساهم المشروع في تحقيق إضافة قوية لمنظومة المناطق الاستثمارية التي تضم حاليًا 16 منطقة استثمارية منتشرة بمحافظات الجمهورية، منها 11 منطقة قائمة بالفعل، بإجمالي مساحة 2400 فدان، تضم 1269 مشروع بحجم استثمارات 34 مليار جنيه، وتوفر أكثر من90 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 5 مناطق استثمارية تحت الإنشاء بمحافظتي القاهرة والجيزة، بإجمالي مساحة حوالي 2000 فدان، وتضم 311 مشروع، بحجم استثمارات 157 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 167 ألف فرصة عمل.