المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ 3متهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ع .ع.م" عامل و"ا.ح.ا" مزارع و "م.ع.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين كما عاقبت المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين، وبحوزتهم 156 كيسًا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





