الكشف المبكر قبل الزواج يحمي أطفالك مستقبلا من أمراض عقلية وجسدية.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

الفحص قبل الزواج عن طريق الخضوع لبعض التحاليل له دور كبير فى حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض، وذلك وفقا لتصريح خاص للدكتور حسام الشنوفي أستاذ النساء والتوليد في كلية طب قصر العيني لـ اليوم السابع.

وأوضح الدكتور حسام أن أهم تحليل يجب علي الأزواج القيام بها قبل الزواج هي تحليل كروموسومات للزوجين، وهذا الفحص يقوم بتقييم عدد وبنية كروموسومات الشخص للكشف عن وجود أي اعتلالات، فيحتوي كل كروموسوم على آلاف الجينات مرتبة في مواقع معينة، وتعتبر هذه الجينات المسئولة عن الخصائص الجسدية الموروثة لكل شخص، ولها تأثير كبير على النمو والتطور، وأداء الوظائف.

وأضاف أستاذ النساء والتوليد، أنه يمتلك جسم الإنسان الطبيعي 46 كروموسوم موجودة على شكل 23 زوجا، وتتضمن الاعتلالات الكروموسومية تغيرات في كل من عدد أو تركيب الكروموسومات، حيث إن وجود أي عدد غير 46 من الكروموسومات يمثل تغييرا في كمية المادة الجينية الموجودة في الخلايا.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة يكون هناك خلل في الكروموسومات، وهذا الأمر قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في النمو، ومشكلات صحية أخرى، ولذا هذا التحليل يعد هاما جدا لتجنب إصابة الأطفال في المستقبل بأي أمراض أو أمراض وراثية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات كثيرة اهمها فى التطور العقلي.

يجب في البداية التعرف على معنى الأمراض الوراثية وهى مرض وراثي ينتج بسبب حدوث خلل في المادة الوراثية للشخص، ويتراوح حجم الخلل الحادث في الجينات بين الخلل البسيط والذي يحدث في قاعدة واحدة من DNA إلى الخلل الكبير، الذي يحدث لكروموسوم كامل أو مجموعة من الكروموسومات مثل إضافة كروموسوم كامل أو حذفه، وهذا يعني أن الأمراض الوراثية تورث من الآباء أو الأمهات أو من كليهما، والبعض الآخر يحدث بسبب حدوث طفرة جينية مكتسبة بشكل عشوائي.

ومن ضمن هذه الأمراض الوراثية الأمراض التالية:

- التليف الكيسي.

- فقر الدم المنجلي.

- الهيموفيليا أو نزف الدم الوراثي.

- فقر الدم البحر الأبيض المتوسط أو الثلاسيميا.

- مرض الاصطباغ الدموي الوراثي.

- ضمور العضلات الشوكي.

وأمراض أخرى تؤثر علي القدرة العقلية بشكل ملحوظ.