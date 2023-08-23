الزراعة تتصدر قائمة الأنشطة المستقبلة لأكبر عدد من المشتغلين فى الربع الثانى من 2023

كتب مدحت عادل

رصدت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثانى "أبريل – يونيو" لعام 2023، قائمة بأهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال تلك الفترة.

وجاءت القائمة على الترتيب وفقا لما يلى:

نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار 282 ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط الصناعات التحويلية 98 ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط خدمات الغذاء والإقامة 95 ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط النقل والتخزين 52 ألف مشتغل عن الربع السابق .

وسجل تقدير حجم قوة العمل 30.969 مليون فرد مقابل 30.571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.594 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.514 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.455 مليون فرد

وبلغ عـدد المشتغلين 28.800 مليون فرد، بينما كان 28.400 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.779 مليون مشتغل.