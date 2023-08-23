الدفاع الأوكرانية: سيطرنا على بلدة روبوتين فى زابوريجيا بشكل كامل

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية عن السيطرة الكاملة على بلدة روبوتين في زابوريجيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفاد المكتب الصحفى للشرطة الأوكرانية بمصرع معلمين اثنين على الأقل وإصابة 4 آخرين في قصف استهدف مدرسة فى منطقة سومى بشمال شرق أوكرانيا.

وكتب المكتب الصحفي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن هناك معلومات تفيد بأن اثنين آخرين من موظفي المدرسة قد يكونا تحت الأنقاض.

يُشار إلى أن الهجوم وقع بواسطة طائرة روسية بدون طيار، وقد تسبب القصف في تدمير مبنى المدرسة، وجاري حاليا عمليات الإغاثة لفرق الإنقاذ.