الاتصالات: اشتراكات التليفون الأرضى تقترب من 13 مليون جنيه

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع حجم الاشتراكات فى الهاتف الأرضى إلى 12.53 مليون بنهاية مايو 2023 مقارنة بنحو 12.21 مليون فى أبريل 2023 و11.75 مليون اشتراك فى مايو 2022.

وبلغ إجمالى سعة السنترالات 21.24 مليون خط بنهاية مايو 2023 و21.24 بنهاية أبريل 2023 و22.11 مليون بنهاية مايو 2022.

كما بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت 11.79% بنهاية مايو 2023 مقارنة ب11.5% فى أبريل 2023 و11.25% فى مايو 2022.

وجاء مشتركوا التليفون الثابت وفقا لنوع الاشارك، 48% عدد المشتركين حكومى و48% عدد المشتركين بالمنازل و4% عدد المشتركين تجارى.