اعرف نتائج لجنة متابعة تقديم وتسهيل الحصول على الخدمات بالجهات الحكومية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اجتماعاً باللجنة التي شكلها المحافظ، للمرور على كافة الجهات الإدارية والمصالح الحكومية، للتأكد من قيام تلك الجهات بتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في حضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، محمد رمضان "مقرر اللجنة" ووكلاء المديريات الخدمية ونواب رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء التفتيش المالي والإدارى بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد على حزمة من التوجيهات، تمثلت في تكثيف المرور على الجهات الادارية للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين،من خلال المتابعات الميدانية والزيارات التفتيشية للوقوف على المشاكل والمعوقات وايجاد السبل لحلها ،بجانب عرض تقرير المرور على عدد من القطاعات خلال يوليو الماضي (وحدات صحية ،مكاتب وادارات تموين / مديرية الصحة ،مركز ومدينة إهناسيا) وتضمن بعض المطالب والمشاكل التى تواجه المواطنين لإيجاد السبل لحلها مع مسئولي القطاعات ، بجانب مناقشة طلبات وشكاوى المواطنين والتي تم حلها لتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

كما أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالتشديد على الإدارات والأقسام التي تقدم خدمات جماهيرية، بحسن التعامل مع جمهور ومتلقى الخدمة وتذليل وإزالة أية معوقات للتيسير على المواطنين في الحصول على تلك الخدمات ، مع قيام اللجنة بإعداد تقرير شهرى يتم رفعه وعرضه على السيد الدكتور المحافظ بنتائج عمل اللجنة وما تم إنجازه.