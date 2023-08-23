استشارى يوضح الفرق بين المصل واللقاح.. اعرف طرق الوقاية من الفيروسات

كتبت نهير عبد النبى

مع تغيير الفصول والتعرض المستمر للفيروسات قد يعانى الكثيرون من نزلات البرد والأنفلونزا والأمراض المرتبطة بتغيير الفصول، وهنا ينصح بتعزيز صحة المناعة والابتعاد عن أماكن العدوى، كما ينصح بتناول اللقاح المناسب، وقد يخطئ الكثيرون فى التفرقة بين المصل واللقاح.

ويوضح الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح أن هناك فرقا بين المصل واللقاح، فالمصل هو إعطاء الإنسان أجساما مضادة جاهزة مثل البلازما يتم أخذها من المتعافين من فيروس كورونا ونعطيها لآخر مريض بنفس الفيروس.

وأضاف:" يتم تحضير المصل في المصنع حيث يتم حقن حصان بالميكروب والأجسام المضادة الناتجة عن ذلك ويصنع منها المصل مثل مصل مضاد العقارب ومصل داء الكلب ومصل التيتانوس، ولكن اللقاح فإن جسم الانسان يكون هو المصنع حيث يحقن بالميكروب ميت أو ضعيف فينتج أجسام مضادة عنه مثل لقاح الحمى الشوكية والحصبة الألمانية أو لقاح الانفلونزا أ كورونا أو الالتهاب الكبدى".

وحسب ما ذكره موقع webme فهناك روتين يومى إذا اتبعته فأنت تحمى نفسك من الفيروسات والأوبئة وهو:

1: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

2: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية كل يوم حتى لو ساعة فذلك يعزز مناعتك ويحميك من الأمراض.

3:تجنب تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر والمشروبات الصحية .