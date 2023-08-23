اليوم السابع
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إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بنزلة معوية فى الشرقية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:47 ص
إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بنزلة معوية فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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استقبل مستشفي أبوكبير المركزي، أم وأبنائها الثلاثة مصابون بنزلة معوية مصحوبة بأعراض قئ إثر تناولهم وجبة بالمنزل، وتم تقديم الإسعافات الأولية.

استقبل المستشفى كل من " سماح م " 35 سنة ربة منزل وأطفالها " د ع " 18 سنة و" ر ع" 14 سنة و" ج ع" 7 سنوات، مصابون بنزلة معوية، إثر تناول وجبة بالمنزل، وتم إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

وفى سياق متصل استقبل مستشفي ديرب نجم " فاطمة س" 17 سنة مقيمة نطاق مركز ديرب نجم مصابة بحالة إعياء  شديدة إثر تناول عقاقير دوائية وتم تحويلها الى مستشفى الزقازيق العام.

 

 

 

 

 
 
 
 

 


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