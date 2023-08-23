أخبار البورصة اليوم الأربعاء 23-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 23-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وجدوى للتنمية الصناعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.25%، والعرب على 7.18%، واستحوذت المؤسسات على 27.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 32.6 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 27.9 مليون جنيه، 74.1 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 21976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7591 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5482 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

إلغاء العمليات

قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركات الإسماعيلية مصر للدواجن، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والألومنيوم العربية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ومصر للزيوت والصابون، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء على سعر الإقفال اللحظي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 334.7 ألف سهم، 500 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 1800 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 5 ملايين سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 165.2 ألف سهم، 19443 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 5100 سهم.

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 345 ألف سهم بسعر 0.419 جنيه بقيمة إجمالية 144.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.035% إلى 8.236%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، إيرادات بلغت 6.9 مليار جنيه خل النصف الأول من عام 2023، وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 608 ملايين جنيه.

حققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 15%، وبلغ صافي الربح 173 مليون جنيه.

حققت شركة جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 4.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 50%، وبلغ صافي الربح 562 مليون جنيه.

شركة نهر الخير

قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على المشاركة في زيادة رأسمال شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، وذلك للحفاظ على مساهمتها في الشركة ونسبتها التي تمتلكها وهي 57.287%.