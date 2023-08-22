اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هاشتاج (يا سيسى يا غالى كمل المشوار) يتصدر تويتر بآلاف من رسائل الشكر للرئيس

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:33 ص
هاشتاج (يا سيسى يا غالى كمل المشوار) يتصدر تويتر بآلاف من رسائل الشكر للرئيس الرئيس السيسى

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شارك آلاف من مغردى موقع تويتر خلال الساعات الأخيرة في هاشتاج يا سيسي يا غالي كمل المشوار، ليتصدر قائمة الأكثر تداولا وتغريدا عبر الموقع، حيث وجه المشاركون مطالبات للسيد الرئيس عيد الفتاح السيسي بضرورة استكمال مسار التنمية التي بدأها منذ سنوات في مختلف مجالات الحياة. 
 
وشارك الكثير من المشاركين في الهاشتاج صورا للسيد الرئيس أثناء افتتاحه عدد كبير من المشروعات الضخمة تحت مظلة الجمهورية الجديدة في مختلف المجالات لتقديم رسالة شكر للقيادة السياسية على كل تخطي لعقبات التحدى التي واجهت الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
 

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