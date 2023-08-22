نشاط استكشافى موسع بالمتوسط والدلتا بإجمالى 1.86 تريليون قدم مكعب احتياطيات غاز

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول والغاز خطط وبرامج للاستكشاف وحفر الآبار والإنتاج من اجل زيادة حجم معدلات الإنتاج للثروات البترولية بكافة مناطق الامتياز وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالنشاط الاستكشافى بالبحر المتوسط ودلتا النيل خلال عام2022 وكانت كالتالى..

1- تم الانتهاء من حفر 7 آبار استكشافية بالدلتا والبحر المتوسط.

2- أسفرت عن تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي منهما كشف بالمتوسط و 4 اكتشافات بدلتا النيل بإجمالى احتياطيات يقدر بنحو 1.86 تريليون قدم3 و23 ألف برميل متكثفات .

3- وعلى صعيد أعمال المسح السيزمى فقد تم إجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بتقنية (OBN) وهى تقنية حديثة تنفذ لأول مرة بالبحر المتوسط لإستكشاف الطبقات العميقة (تحت الملحية بإجمالي مساحة330 کم2 بعقد تنمية أتول ومنطقة التزام شمال الطابية البحرية التابعتين لشركة بى بى.

4- كما تم خلال عام 2022 الانتهاء من تنفيذ معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد لما يقرب من 34 ألف كم2 والتي تم إجراؤها في أحدث 9 مناطق تم إسنادها بالبحر المتوسط وتوضح النتائج المبدئية آمال كبيرة بوجود تراكيب باحتياطيات عالية خاصة فى بعض المناطق الغربية.