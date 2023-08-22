نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 14972 طالبا استنفدوا الرغبات

كتب محمد صبحى

أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة استنفذ عدد ( 14972) طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحا أنه تم البدء فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

و كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-



تنسيق الشعب العلمية