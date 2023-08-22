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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب أدبى.. على حسب مجموعك اعرف كليتك

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:39 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب أدبى.. على حسب مجموعك اعرف كليتك تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع الحدود الدنيا للقبول بتنسيق المرحلة الثانية وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية ،  الحدود الدنيا للشعبة الأدبية:

 

ألسن كفر الشيخ 368

 

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5

 

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361

 

سياسة واقتصاد السويس 358

 

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5

 

إعلام القاهرة 355

 

ألسن عين شمس 355

 

سياسة واقتصاد بني سويف 354.5

 

ألسن الفيوم 353.5

 

إعلام عين شمس 351.5

 

ألسن بني سويف 350.5

 

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350

 

ألسن المنيا 349

 

إعلام المنوفية 349

 

ألسن أسوان 348

 

ألسن سوهاج 347.5

 

ألسن الأقصر 346.5

 

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345

 

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345

 

إعلام بني سويف 345

 

إعلام جنوب الوادي 343

 

آثار دمياط 341

 

آثار القاهرة 340

 

آثار عين شمس 340

 

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5

 

تربية بور سعيد 338.5

 

الاعاقة والتأهيل بني سويف 337

 

آثار الفيوم 337

 

آثار و لغات مطروح 336.5

 

آثار أسوان 335

 

آثار الأقصر 333.5

 

آثار سوهاج 331.5

 

تربية عين شمس 331

 

آثار جنوب الوادي 331

 

تربية الإسكندرية 330

 

تربية الزقازيق 329.5

 

تربية المنصورة 328.5

 

آداب العريش 327

 

تربية بنها 325.5

 

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5

 

تربية طنطا 325.5

 

آداب القاهرة 325

 

تربية دمنهور 323.5

 

تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5

 

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5

 

فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5

 

تربية كفر الشيخ 321.5

 

تربية حلوان 319.5

 

تربية السويس 318.5

 

تربية دمياط 318.5

 

تربية مطروح 318.5

 

آداب عين شمس 317.5

 

تربية مدينة السادات 317

 

تربية بنات عين شمس 316

 

تربية الفيوم 315.5

 

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5

 

تجارة دمياط 315

 

فنون جميلة (فنون) المنصورة 315

 

تربية أسوان 314

 

تجارة القاهرة 314

 

تجارة و إدارة أعمال حلوان 314

 

تجارة العريش 313.5

 

تربية المنيا 313

 

حقوق دمياط 312

 

آداب الإسكندرية 312

 

آداب حلوان 312

 

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5

 

تربية بني سويف 310.5

 

تجارة الإسكندرية 310.5

 

تربية العريش 309.5

 

تربية أسيوط 309.5

 

تجارة عين شمس 309

 

تربية الوادي الجديد 308.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308

 

تربية جنوب الوادي بالغردقة 308

 

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308

 

آداب بنها 307

 

تربية جنوب الوادي 307

 

حقوق سوهاج 306.5

 

تربية سوهاج 306.5

 

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5

 

تجارة جنوب الوادي 305.5

 

تجارة المنصورة 305.5

 

تجارة الزقازيق 305.5

 

دار العلوم القاهرة 304

 

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 303.5

 

حقوق بور سعيد 303.5

 

آداب انتساب موجه القاهرة 303.5

 

آداب بنات عين شمس 302.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5

 

حقوق كفرالشيخ 302.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302

 

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301

 

فنون جميلة (فنون) المنيا 301

 

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5

 

فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300

 

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300

 

تجارة بنها 300

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300

 

آداب انتساب موجه عين شمس 300

 

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5

 

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5

 

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299

 

آداب انتساب موجه العريش 299

 

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299

 

آداب و علوم إنسانية السويس 298.5

 

آداب المنوفية بشبين الكوم 298

 

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5

 

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297

 

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297

 

آداب دمياط 297

 

آداب الفيوم 297

 

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5

 

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

 

آداب المنصورة 296.5

 

تجارة كفر الشيخ 296

 

تربية (طفولة) كفر الشيخ 296

 

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296

 

تجارة بور سعيد 296

 

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5

 

آداب طنطا 295.5

 

سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5

 

آداب انتساب موجه حلوان 295.5

 

فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5

 

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295

 

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

 

تربية (طفولة) عين شمس 294.5

 

تجارة أسوان 294.5

 

تجارة دمنهور 294

 

تجارة طنطا 294

 

تربية (طفولة) طنطا 293.5

 

تربية نوعية القاهرة 293.5

 

آداب الزقازيق 293.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5

 

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5

 

آداب بور سعيد 293.5

 

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293

 

آداب انتساب موجه بنها 292.5

 

تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5

 

آداب أسوان 292.5

 

تجارة السويس 292

 

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292

 

تربية (طفولة) السويس 292

 

آداب كفر الشيخ 291.5

 

تجارة بني سويف 291.5

 

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5

 

حقوق القاهرة 291

 

تربية طفولة مبكرة القاهرة 291

 

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291

 

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5

 

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5

 

آداب دمنهور 290.5

 

حقوق المنيا 290

 

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290

 

تجارة أسيوط 289.5

 

تجارة مدينة السادات 289.5

 

تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5

 

تجارة سوهاج 288

 

تجارة انتساب موجه بنها 287.5

 

تجارة انتساب موجه الزقازيق 286

 

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286

 

تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5

 

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 285

 

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285

 

تجارة انتساب موجه دمياط 284.5

 

تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5

 

تجارة انتساب موجه أسوان 284

 

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283

 

تجارة انتساب موجه طنطا 283

 

آداب انتساب موجه الزقازيق 283

 

آداب انتساب موجه دمنهور 283

 

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283

 

آداب انتساب موجه طنطا 282.5

 

آداب انتساب موجه المنصورة 282.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5

 

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5

 

آداب انتساب موجه الفيوم 282

 

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282

 

تجارة انتساب موجه السويس 282

 

تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5

 

حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5

 

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 281.5

 

تجارة انتساب موجه العريش 281

 

تجارة انتساب موجه أسيوط 281

 

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281

 

آداب انتساب موجه دمياط 280.5

 

آداب انتساب موجه بور سعيد 280.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280

 

تجارة انتساب موجه سوهاج 280

 

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280

 

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280

 

تربية (طفولة) دمنهور 279.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5

 

آداب انتساب موجه أسوان 279

 

حقوق عين شمس 279

 

تربية نوعية الإسكندرية 278.5

 

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5

 

آداب بني سويف 278.5

 

آداب انتساب موجه بني سويف 277

 

حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5

 

آداب أسيوط 275.5

 

آداب انتساب موجه أسيوط 275

 

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275

 

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275

 

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 274

 

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 274

 

تربية نوعية عين شمس 274

 

تربية طفولة مبكرة الفيوم 274

 

آداب انتساب موجه المنيا 273.5

 

حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5

 

آداب المنيا 272.5

 

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 272

 

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 272

 

حقوق حلوان 271.5

 

آداب انتساب موجه سوهاج 271.5

 

دار العلوم الفيوم 271.5

 

تربية طفولة مبكرة مطروح 271

 

آداب الوادي الجديد 270.5

 

حقوق انتساب موجه حلوان 270

 

تربية نوعية الزقازيق 270

 

تربية نوعية المنصورة 269.5

 

تربية نوعية طنطا 269.5

 

تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5

 

آداب جنوب الوادي 268.5

 

آداب سوهاج 268

 

حقوق بنها 268

 

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268

 

تربية نوعية كفر الشيخ 267.5

 

حقوق بني سويف 267.5

 

تربية (طفولة) سوهاج 267.5

 

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5

 

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 267

 

تربية طفولة مبكرة بني سويف 266

 

تربية نوعية بنها 266

 

حقوق انتساب موجه بنها 265

 

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 265

 

تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5

 

حقوق المنوفية بشبين الكوم 264

 

حقوق المنصورة 264

 

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد  264

 

حقوق الزقازيق 263.5

 

حقوق الفيوم 263.5

 

دار العلوم المنيا 262.5

 

تربية (طفولة) أسوان 262.5

 

تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5

 

حقوق الإسكندرية 262.5

 

تربية (طفولة) العريش 262.5

 

حقوق طنطا 262

 

تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5

 

تربية نوعية بور سعيد 261.5

 

حقوق أسوان 261

 

حقوق جنوب الوادي 261

 

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261

 

تربية نوعية الفيوم 261

 

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 261

 

تربية رياضية بنات دمياط 260.5

 

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5

 

دار العلوم أسوان 260.5

 

حقوق أسيوط 260.5

 

دار العلوم انتساب موجه المنيا 260

 

دار العلوم انتساب موجه أسوان 259.5

 

حقوق مدينة السادات 259

 

حقوق انتساب موجه بني سويف 259

 

حقوق انتساب موجه الزقازيق 259

 

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5

 

حقوق انتساب موجه أسوان 258.5

 

تربية نوعية المنوفية بأشمون 257.5

 

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5

 

حقوق انتساب موجه طنطا 257

 

حقوق انتساب موجه أسيوط 257

 

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 257

 

حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5

 

تربية نوعية جنوب الوادي 256.5

 

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256

 

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256

 

تربية نوعية دمياط 256

 

تربية نوعية المنيا 255.5

 

تربية نوعية مطروح 255.5

 

تربية نوعية أسيوط 255

 

خدمة اجتماعية حلوان 254.5

 

تربية نوعية أسوان 254

 

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 254

 

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253.5

 

تربية نوعية سوهاج 253.5

 

تربية رياضية بنين الإسكندرية 253

 

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 253

 

تربية نوعية فنية طنطا 251.5

 

أقتصاد منزلى حلوان 251.5

 

الفني لترميم الآثار بالاقصر 251

 

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 249.5

 

أقتصاد منزلى العريش 247

 

خدمة اجتماعية الفيوم 246.5

 

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 246.5

 

سياحة وفنادق مطروح 246.5

 

سياحه وفنادق الاقصر 246.5

 

سياحة وفنادق المنيا 246

 

سياحة وفنادق المنصورة 246

 

سياحة وفنادق الفيوم 246

 

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

 

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

 

تربية رياضية بنين المنصورة 246

 

سياحة وفنادق بني سويف 246

 

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5

 

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245

 

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5

 

تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5

 

تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5

 

تربية رياضية بنات بنها 242.5

 

تربية فنية حلوان بالزمالك 241.5

 

تربية نوعية فنية أسيوط 241.5

 

خدمة اجتماعية أسوان 241

 

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241

 

تربية فنية المنيا 241

 

تربية نوعية فنية الزقازيق 240

 

تربية رياضية بنين بنها 240

 

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240

 

خدمة اجتماعية أسيوط 240

 

تربية نوعية موسيقية أسيوط 240

 

الفنى التجارى بالروضة 239.5

 

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239

 


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