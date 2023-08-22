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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة علمى

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:06 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة علمى تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب التنسيق قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة الشعبة العلمية وجاءت الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:

 

لمعرفة نتيجة المرحلة الثانية اضغط هنا

 

 

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

 

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

 

تربية نوعية موسيقية طنطا

 

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

 

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

 

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

 

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

 

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

 

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

 

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

 

الفني التجارى بالمحله الكبرى

 

تربية رياضية بنات السويس

 

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

 

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

 

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

 

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

 

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

 

تربية رياضية بنات أسوان

 

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

 

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

 

تربية نوعية فنية بور سعيد

 

معهد الجيزة العالى للعلوم  الادارية بطموه جيزة

 

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

 

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

 

الفني التجارى بدمنهور

 

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

 

تربية نوعية فنية دمياط

 

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

 

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 

 

العالي سياحة وفنادق الغردقة

 

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

 

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

 

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

 

الفني للفنادق الاسكندريه

 

الفني التجارى بطنطا

 

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

 

الفني التجارى بالمنصوره

 

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

 

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

 

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

 

تربية نوعية فنية بنها

 

تربية رياضية بنات دمياط

 

سياحة وفنادق مطروح

 

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

 

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

 

تربية نوعية فنية المنصورة

 

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

 

تربية رياضية بنين مطروح

 

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

 

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

 

سياحة وفنادق بني سويف

 

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

 

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

 

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

 

آداب انتساب موجه أسيوط

 

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

 

الفني التجارى ببنها

 

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

 

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

 

تربية نوعية فنية أسيوط

 

ك.ت. فني صناعى الصحافه

 

ك.ت. فني صناعى سوهاج

 

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

 

تربية نوعية موسيقية القاهرة

 

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

 

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

 

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

 

آداب انتساب موجه سوهاج

 

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

 

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

 

تربية نوعية موسيقية سوهاج

 

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

 

تربية نوعية فنية الزقازيق

 

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

 

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

 

تربية رياضية بنات بور سعيد

 

ك.ت. فني صناعى بنها

 

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

 

ك.ت. فني صناعى اسوان

 

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

 

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

 

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

 

تربية نوعية فنية القاهرة

 

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

 

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

 

العالي  للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة  تجمع خامس

 

تربية نوعية موسيقية المنوفية

 

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

 

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

 

الفني التجارى بشبرا

 

تربية رياضية بنات الفيوم

 

تربية رياضية بنات المنيا

 

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

 

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

 

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

 

تربية رياضية بنين السويس

 

معهد الجيزة العالى للعلوم  الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

 

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

 

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

 

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

 

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

 

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

 

تربية رياضية بنين مدينة السادات

 

الفني التجارى بقنا

 

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

 

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية  بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

 

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

 

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

 

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

 

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

 

تربية نوعية موسيقية أسيوط

 

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

 

تربية رياضية بنات طنطا

 

تربية رياضية بنات الإسكندرية

 

تربية الوادي الجديد رياضة

 

سياحة وفنادق مدينة السادات

 

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

 

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

 

ع.كندى تكنو.اعلام  ت.خامس

 

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

 

الفني التجارى بالمطريه

 

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

 

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة

 


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