نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة علمى

أعلن مكتب التنسيق قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة الشعبة العلمية وجاءت الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:
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تربية رياضية بنين العريش
الفني التجارى بدمياط
تربية رياضية بنات العريش
الفني التجارى بالزقازيق
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
الفني التجارى بالمحله الكبرى
تربية رياضية بنات السويس
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)
تربية رياضية بنات أسوان
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات
تربية نوعية فنية بور سعيد
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
الفني التجارى بدمنهور
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
تربية نوعية فنية دمياط
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر
العالي سياحة وفنادق الغردقة
ك.ت. فني صناعى بور سعيد
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
الفني للفنادق الاسكندريه
الفني التجارى بطنطا
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد
الفني التجارى بالمنصوره
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية
تربية نوعية فنية بنها
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سياحة وفنادق مطروح
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
تربية رياضية بنين مطروح
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
سياحة وفنادق بني سويف
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات
آداب انتساب موجه أسيوط
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
الفني التجارى ببنها
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
تربية نوعية فنية أسيوط
ك.ت. فني صناعى الصحافه
ك.ت. فني صناعى سوهاج
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
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العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
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معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
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