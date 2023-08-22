نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. اعرف الحدود الدنيا للقبول للشعبة العلمية

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بكل كلية وجاءت نتائج الحدود الدنيا

وكان أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحا أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه استنفذ عدد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

لمعرفة نتيجة المرحلة الثانية اضغط هنا

وأكد مكتب التنسيق أنه قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :-

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل .

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية .

• سوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.