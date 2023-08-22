موجة جرائم تجتاح محطة قطار بروكسل ومطالبات للحكومة بمعالجة الوضع الدرامى

كتبت: هناء أبو العز

أصدرت وزارة الداخلية البلجيكية، بيانًا عن حجم الجريمة في محطة قطار بروكسل والتي ارتفعت في الفترة الأخيرة، حيث أظهرت الدراسات والتقارير الرسمية التي قدمتها الشرطة بين عامي 2018 و 2022، أن حوالي 3500 جريمة تحدث في المحطة كل عام، وبمعدل 10 جرائم يوميًا، وأكثرها شيوعا هي السرقة والابتزاز والجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وبروكسل ميدي هي مركز السكك الحديدية الرئيسي في العاصمة، حيث تغادر القطارات إلى جميع الاتجاهات داخل بلجيكا - وإلى المواقع الدولية بما في ذلك باريس ولندن وأمستردام وكولونيا.

ومع وجود 3447 جريمة في عام 2020 و3320 في عام 2021، كان لدى محطة ميدي عدد من الجرائم الجنائية تقريبًا مثل جميع المحطات في 13 مدينة فلمنكية - بما في ذلك أنتويرب وجنت - مجتمعة، حسبما وجدت صحيفة دي ستاندارد.

وفي عام 2019، وصل العدد إلى 4,205، بينما كان أقل في عام 2018، حيث بلغ 2,815، وفي حين أن أرقام عام 2022 غير مكتملة، فإنها تظهر 2204 جرائم في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وفي الأسبوع الماضي، ناشدت صوفي دوتوردوار، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB، السياسيين في رسالة، تطلب المساعدة في معالجة "الوضع الدرامي" في بروكسل ميدي.

وفي الرسالة التي تم إرسالها إلى رئيس الوزراء في بروكسل رودي فيرفورت ووزير النقل جورج جيلكينيت وفيرليندن ورئيس بلدية سان جيل وفابريس كومبس من أندرلخت، قالت دوتوردوار إنه يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة مشاكل المحطة، من النظافة إلى السلامة.

وقالت: لا يملك البنك الوطني السويسري الموارد ولا الصلاحيات اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة بمفرده، ومن الضروري أن يتحمل كل شريك المسؤولية.