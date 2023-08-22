مصر تنجح فى تأمين غذاء الشعب.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر تنجح فى تأمين غذاء الشعب.. سيناء.. رمال أرض الفيروز تكتسى بالقمح والفواكه.. توشكى.. تكفل الأمن الغذائى لمصر فى الحاضر والمستقبل.. الدلتا الجديدة.. مشروعات زراعية ومجمعات صناعية ومحطات تعبئة وتغليف.. شرق العوينات.. جنة مصر الخضراء وقبلة الاستثمار الزراعى بالوادى الجديد".

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