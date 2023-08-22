مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكولا لدعم التحول الرقمى فى القطاع الصناعى

كتب إسلام سعيد

وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات من &e في مصر، بهدف تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات ورسم خريطة التحول الرقمي، وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة وشريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاعات الاعمال بشركة اتصالات من &e في مصر.

ورحبت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة بالتعاون مع شركة اتصالات من &e في مصر، وقالت إن البرتوكول يهدف إلى تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات ورسم خريطة التحول الرقمي وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري في مجالات التحول الرقمي والرقمنة وأسس ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة تماشياً مع توجه الدولة المصرية ورؤية 2030.

وأوضحت دعاء سليمة أن مركز تحديث الصناعة و شركة اتصالات من &e في مصر سيعملان على المساهمة في دعم توجه الصناعة المصرية للتحول الرقمي واستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيا للثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية وذلك من خلال إعداد وتدريب الكوادر بمركز تحديث الصناعة على مجالات التحول الرقمي والرقمنة، تقييم ودراسة مدى جاهزية الشركات للتحول الرقمي، ودعم إنتشار الحلول الرقمية في مجال السلامة العامة وسلاسل الإمداد والشحن.

ومن جانبه أعرب الأستاذ شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في شركة اتصالات من &e في مصر عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مشيداً بجهود المركز لتحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي في مصر، وقال: " يُعد هذا التعاون خطوة مهمة ومثمرة نحو تطبيق مفهوم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، والذي من شأنه تحسين أداء المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومجالاتها، مما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

وأكد أن اتصالات من &e في مصر تحرص على التعاون مع كافة الأجهزة والجهات الحكومية، وعقد شراكات جديدة في مختلف القطاعات مع كبرى الشركات والهيئات، وذلك تنفيذاً لخطتها التوسعية في مصر التي تستهدف التحول من شركة اتصالات لمجموعة تكنولوجيا متكاملة.