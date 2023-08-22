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محطة مياه جديدة بقرية المطاهرة فى المنيا.. اعرف تفاصيل

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:07 ص
محطة مياه جديدة بقرية المطاهرة فى المنيا.. اعرف تفاصيل جانب من الجولة
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين وللارتقاء بمستوى الخدمات الحياتية.
 
من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، محطة المياه الجديدة الكبرى بقرية المطاهرة والتى تضم (مبنى إدارى ـ معمل المحطة ـ المدخل ـ المصافى ـ أحواض التهوية والترسيب ـ المرشحات ـ مبنى نوافخ الهواء ـ مبنى المحولات ـ مبنى الكلور)، وذلك لمتابعة أعمال المحطة والاطمئنان على سير العمل ونسب تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية 1200 ل/ت كمرحلة أولى، كما تعد محطة مياه المطاهرة من أكبر المحطات على مستوى الصعيد حيث تبلغ طاقتها التصميمية عقب تشغيل المرحلة الثانية 2400 ل/ث.
 
وأكد رئيس المركز على تسخير جميع الإمكانات وتذليل العقبات لتنفيذ المشروع والانتهاء منه وفقاً للخطة الزمنية المعدة، موجهاً القائمين على تنفيذ الأعمال بالالتزام بالمعايير والضوابط الفنية واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
 

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