محافظ جنوب سيناء: هدفنا مضاعفة الجهد لدعم المواطن فى كافة احتياجاته

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، جلسة للمجلس التنفيذي اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء بالسلام الجمهوري ثم أغنيه تحيا مصر والتى تعدد إنجازات الدولة في الآونة الأخيرة، وذلك على نغمات كورال مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هذه الأغنية بما تتضمنه من مظاهر للإنجازات تبث طاقة إيجابية لكل من يشاهدها.

وأوضح أن هدفنا الآن هو مضاعفة الجهود من أجل دعم المواطنين بكافة أشكال الدعم، سواء مواد غذائية أو مصروفات مدارس أو مساعدات اجتماعية أو منح للطلاب بالجامعات وكذا المساهمة في مصروفات المدارس ومنها اليابانية (50% لأهالي الطور) ومصروفات لغير القادرين بكافه المراحل الدراسية.

وتوفير مخزون من المواد الغذائية واللحوم والدواجن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وذلك كنوع من الإسهامات للوقوف إلى جانب جهود الدولة المتنوعة من أجل العبور الآمن للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

كما أكد المحافظ أن قدوتنا في العمل هو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يجوب كافة أرجاء الوطن من أقصاه لأقصاه من أجل دفع عملية الإنتاج وإنشاء العديد من المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن وفي شان آخر.

وأشار المحافظ إلى الاستعدادات الجارية بمدينة شرم الشيخ لإقامة مهرجان للهجن وكذا الاستعداد لافتتاح قرية التراث البدوي في أوائل الشهر القادم، والتحضير لاحتفالية سياحية كبرى يتم من خلالها دعوة 18 عمدة لمدن سياحية عالمية من المدن التي تم توقيع اتفاقيات تآخي معها.

وخلال اللقاء كرر نواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شكرهم للمحافظ على دعمه واستجابته السريعة لحل مشاكل المواطنين.

كما أثنى المحافظ على جهود النواب لمشاركتهم الفعالة مع المحافظة في كافة أعمال الخير المعلنة وغير المعلنة، وبمناسبة قرب العام الدراسي الجديد وجه المحافظ بالإعداد لمعارض أهلا بالمدارس في كافة المدن من أجل توفير كافة المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة تسليم الكتب الدراسية وإعفاء غير القادرين منها والاهتمام بأعمال الصيانة للمدارس و الملاعب الرياضية بها، كما وجه بإنشاء ملعب كرة قدم لأبناء قرية النفي بطابا، كما اثنى على انجاز 50% من من ملفات التصالح واثنى على طاقم البرنامج الإنمائي (الأودة ) لجهودهم بهذا الشأن.

شارك في الجلسة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد والنائب سيد عوض والنائب حميد ابو بريك اعضاء مجلس النواب والنائب على عطوة والنائب جيفارا الجافي أعضاء مجلس الشيوخ والمحاسب محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية ورؤساء المدن ومديري المديرات والإدارات بالمحافظة.



اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء المجلس التنفيذي



محافظ جنوب سيناء أثناء المجلس التنفيذي (1)



محافظ جنوب سيناء أثناء المجلس التنفيذي (2)



محافظ جنوب سيناء أثناء المجلس التنفيذي (3)

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