عميد هندسة الزقازيق: لدينا مشاريع تخرج متميزة سيتم تطبيقها على أرض الواقع

الشرقية-فتحية الديب

قال الدكتور أحمد فاروق عبدالجواد، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية، وعميد كلية الهندسة ب جامعة الزقازيق ، إن هندسة الزقازيق ذات مكانة رفيعة المستوى بين الجامعات المصرية في مشاريع التخرج، وتعد خامس كلية على مستوى الجامعات المصرية من حيث عدد الطلاب فى مرحلة البكالوريوس.

وتابع فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الكلية بها عدد كبير من مشاريع التخرج فى كافة التخصصات من المكانيكية والكهربائية والمعمارية، وهذا العام لدينا عدد من مشاريع التخرج المتميزة وشاركنا ببعضها فى المعارض وعرضنا مشروعا تحت مسمى "البيت الذكى" التحكم فى أفضل استغلال للطاقة الكهربائية واستعمال مصادر للطاقة المتجددة وسوف يتم تطبيقه على أرض الواقع، وسوف نشارك بعدد من مشاريع التخرج ذات الصبغة التطبيقية فى معرض وزارة التعليم العالى الدورة السابعة بأرض المعارض.

وتابع: لدينا سمات كبيرة فى مجال البحث العلمى، والعام الماضى تخصص قسم الميكانيكا بصفة عام حصل على التصنيف الأول على أقسام ميكانيكا فى مصر، ولدينا عدد من أعضاء هيئة التدريس مصنفين ضمن أحسن 2% على مستوى العالم، نتيجة أنشطتهم فى مجال البحث العلمى والنشر العلمى الدورى، والكلية بها العديد من التخصصات 13 قسما علميا، لكن المحاور الرئيسية هي ميكانيكا وتضم 3 أقسام: قوى ميكانيكية –تصميم وإنتاج – هندسة صناعية، والمحور الثانى هو الكهرباء يضم 3 اقسام "قسم قوة كهربائية -قسم اتصالات والكترونيات -قسم حاسبات ونظم " والمحور الثالث الكلية لديها برنامج مدني يشمل 5 أقسام علمية وهي " هندسة انشائية و تشييد المرافق و المواد والبيئة والرى" ويخرج مهندس مدنى، كل قسم بالتعبير الحديث يسمى برنامج، يعطى الطالب، شهادة بكالوريوس في التخصص.