طب جامعة النهضة أول كلية طب فى الصعيد تتمتع بشراكة قوية مع جامعة فيينا الطبية الدولية

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تقدم فرصة للطلاب لدراسة أساليب الطب الدولية بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية

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تضم أول وأكبر مستشفى تعليمى فى صعيد مصر لتقديم خدمة طبية مميزة للمجتمع المحلي وتوفير المجال للتدريب العملى لدارسى كلية الطب

تواصل جامعة النهضة ببني سويف فتح باب التقدم للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها لكليات: «الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، إدارة الأعمال، والإعلام والعلاقات العامة، والفنون الجميلة» .

وتتيح جامعة النهضة التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:https://apply.nub.edu.eg/?ref=Facebook

وأكد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، أن جامعة النهضة تقدم فرصة للطلاب لدراسة أحدث أساليب الطب الدولية داخل كلية الطب البشري بجامعة النهضة من خلال شراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية وهي واحدة من أفضل 15 كلية طبية في أوروبا، وينص عقد الشراكة توأمة المناهج ونظم الامتحانات وتقييم الطلاب وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الدكتور حسام الملاحي، أن الجامعة بدأت في الدراسة بكلية الطب البشري اعتبارًا من العام الدراسي 2019 – 2020، مع صدور القرار الوزاري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3310 لسنة 2019، يتضمن الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة النهضة.

وأشار الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، الي أن جامعة النهضة ببني سويف هي أول جامعة خاصة مصنفة دوليًا ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وأول جامعة خاصة مصرية في الصعيد بدأت عام 2007، وتوسعت خلال 15 سنة لتضم حاليًا 9 كليات كما تم إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات « 4 نجوم» لأفضل 111 جامعة علي مستوي العالم في جودة التدريس والتنمية الأكاديمية والتعليم الأونلاين.

وأعلن الدكتور طارق سعيد عميد كلية الطب البشري بجامعة النهضة، أن الكلية تتبنى نظام الدراسة الحديثة المعتمد من وزارة التعليم العالي 5 + 2 (خمس سنوات دراسية يليها سنتان من التدريب الإلزامي). كما تطبق الكلية أنظمة التعليم التكاملي، وسيتم تدريب الطلاب عملياً من السنة الأولى من الدراسة.

وأضاف عميد كلية الطب بجامعة النهضة، أن الكلية تتبع نظام تقديم المشورة الأكاديمية، يتم من خلاله تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، ولكل منهم مستشار أكاديمي لمتابعة الأداء الأكاديمي للطالب ومساعدته فنياً في مواجهة أي تحديات.

وأوضح أن كلية الطب بجامعة النهضة تهدف الي اعداد خريج مؤهل ومتميز ويحصل خريجي كلية الطب بجامعة النهضة على شهادة معتمدة من جامعتي النهضة وجامعة فيينا الطبية الدولية وهي واحدة من كبري كليات الطب في العالم وثاني اقدم كلية طب في أوروبا.

وقال ان جامعة النهضة انتهت من تجهيز أول مستشفى تعليمي خاص في صعيد مصر لخدمة طلاب كلية الطب بالجامعة وتقديم خدمات الكشف واجراء الفحوصات لأهالي محافظة بني سويف، وتضم اسرة للرعايا المركزة ووحدات الغسيل الكلوي ومجهزة بأحدث الأجهزة في العالم وذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة النهضة في خدة المواطنين.

وتقدم كلية الطب بجامعة النهضة فرصة الدراسة امام الطلاب في أكثر من 36 قسم مختلف، وتضم مجموعة من المعامل التكنولوجية والبحثية المجهزة بأحدث المعامل التي تمد الخريجين بالمهارات المطلوبة، كما تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.

ووقعت كلية طب الفم والأسنان والطب البشري بجامعة النهضة اتفاقية مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة فيينا الطبية الدولية، في مجال توأمة المناهج ونظم الامتحانات وتقييم الطلاب وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وتتضمن الاتفاقية أن يحضر أعضاء هيئة التدريس بجامعة فيينا الطبية الدولية، بصفة دورية لتغطية بعض مقررات المنهج، وتدريس موضوعات حديثة تكون جزءاً من متطلبات سوق العمل، على أن يحصل الطالب فور تخرجه على شهادة تحت إشراف جامعة فيينا الطبية الدولية، فضلا عن قبول طلاب جامعة النهضة للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بكلية طب الفم والأسنان بجامعة فيينا الطبية الدولية، كما تشمل التوأمة على مراجعة المناهج الدراسية مع جامعة فيينا الطبية الدولية ومراجعة التحديثات، وإلقاء محاضرات للطلاب بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بجامعة فيينا.

كما يتضمن عقد الشراكة التعاون الكامل في تطوير المناهج وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والتعليم والتقييم ومراقبة جودة البحث العلمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، كما يتم الاتفاق مع جامعة فيينا الطبية الدولية لتوفير عدد سنوي من الطلاب يكون له الأولوية في استكمال الدراسات العليا.

وتضم كلية الطب بجامعة النهضة مستشفى طب جامعة النهضة التعليمي والمقامة على مساحة تزيد عن 50 ألف متر، ويضم عدة طوابق تشمل أقسام للعناية المركزة بطاقة 167 سريراً "أطفال – كبار - مبتسرين"، وعيادات خارجية في جميع التخصصات، وغرف إقامة متعددة بدرجات متنوعة، و7 غرف عمليات ومركز أشعة متطور، ومركز مناظير، وحدة غسيل كلوي، ومعامل مجهزة على مستوى عال، وأماكن انتظار واستقبال، ومخازن، وعدد من المكاتب الإدارية.

وتقدم المستشفى التعليمي خدمة طبية مميزة للمجتمع المحلي ويوفر المجال للتدريب العملي لدارسي كلية الطب جامعة النهضة منذ السنوات الأولى، بالإضافة إلى توفير أفضل أشكال الرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية، والخدمات التي ستقدم للمواطنين مجاناً .

وتأسست جامعة النهضة في بني سويف عام 2006 كجامعة متميزة تقدم تجربة حياة طلابية مختلفة ورائدة، وتقدم شهادات معترف بها محليا ودوليا، وشهدت خلال 15 سنة تخرج أكثر من 7000 خريج يعملون حاليًا في مختلف المجالات ويتركون بصمتهم ويؤثرون في بيئة عملهم بفضل دراستهم العملية في جامعة النهضة.



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