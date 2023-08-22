ضبط 75 شيكارة دقيق بلدى مدعم بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء كميات من الدقيق البلدى المدعم والمهرب من أحد المخابز على سيارتين نصف نقل بمدينة شرم الشيخ.

أثناء تفقد إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين الحالة التموينية بشرم الشيخ وترأسه لحمله تموينية بالاشتراك مع عبد الراضى محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء وقوة من مباحث تموين جنوب سيناء تحت إشراف العقيد محمد شاكر رئيس مباحث التموين و خالد الجوهرى مدير إدارة تموين شرم الشيخ لمراقبة الأسواق ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه حيث تم ضبط 4 أطنان دقيق مخابز بلدى مدعم على سيارتين نصف نقل بدون وجه حق تم الحصول عليهم من على متن أحد سيارات مطاحن الدقيق وتم ضبط الجميع.

وقال إبراهيم الحارون مدير عام مديرية التموين بجنوب سيناء إن الحملات الرقابية مستمرة يوميا على جميع المخابز بجميع مدن المحافظ، وأنه يتم العرض على النيابة العامة والتحفظ على الكمية بأحد مستودعات الدقيق

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة