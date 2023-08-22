اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 6 أشخاص في السيدة.. السجن والغرامة عقوبة التنقيب عن الآثار

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:00 ص
ضبط 6 أشخاص في السيدة.. السجن والغرامة عقوبة التنقيب عن الآثار تنقيب عن الآثار_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة، وتقديم المتهمين للعدالة لاستكمال التحقيقات، حيث تنتظر المتهمون عقوبات رادعة، فالمادة 41 من القانون ، تؤكد ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
 
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
 
 

التنقيب عن الاثار

اخبار الحوادث

الجنايات

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة