ضبط 6 أشخاص في السيدة.. السجن والغرامة عقوبة التنقيب عن الآثار

كتب إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة، وتقديم المتهمين للعدالة لاستكمال التحقيقات، حيث تنتظر المتهمون عقوبات رادعة، فالمادة 41 من القانون ، تؤكد ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.