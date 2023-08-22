اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:40 م
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ضبط (110244) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:24 م
ضبط (110244) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة رجال الشرطة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (110244) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 
 (43147) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (11775) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (1815) التحدث فى الهاتف أثناء القيادة.
 (21) مخالفة موقف عشوائى.
 (10) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

مخالفات المرور

مرور

تجاوز السرعة

الانضباط



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