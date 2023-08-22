

وصرح رئيس الوزراء -حسبما نقلت الصحيفة اليوم الاثنين- "لم أقل قط إننا سنكون قادرين على حل هذه المشلكة بين عشية وضحاها. سيستغرق الأمر وقتًا وعلينا الاستمرار بطرق مختلفة. لكن يسعدني أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القنال هذا العام انخفض لأول مرة منذ بضع سنوات".



وجاءت تعليقاته خلال زيارة إلى حضانة في شمال يوركشاير، سُئِل خلالها عما إذا كان سيتمكن من حل أزمة القوارب الصغيرة في الانتخابات المقبلة.



وقال سوناك -في تصريحات صحفية- "ما يحدث الآن غير مستدام وغير عادل على الإطلاق، وتحديدًا لدافعي الضرائب البريطانيين الذين يدفعون ملايين الجنيهات لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في الفنادق والمجتمعات المحلية".



وأضاف أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يخوضون الرحلة الخطرة "انخفض هذا العام للمرة الأولى منذ بضع سنوات وهذا يدل على أن خططنا تعمل، لكن بالطبع لا يزال هناك المزيد مما يستلزم فعله ويجب أن يعرف الناس أنني عازم على التعامل مع هذه المشكلة، ولهذا السبب فإن إحدى أولوياتي الخمس تتمثل في إيقاف القوارب".



يذكر أن ما يقرب من 18 ألف مهاجر قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال الانجليزي حتى الآن هذا العام.