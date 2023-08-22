"صحة الأقصر" تقدم ندوات عن حمى الضنك ووسائل تنظيم الأسرة ضمن حملة 100 يوم صحة

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، تقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين ضمن فعاليات حملة 100 يوم صحة وعمل الندوات التثقيفية المختلفة، حيث تم تقديم فعاليات ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة 100 يوم صحة والخدمات التي تقدمها لكل المواطنين، وعن وسائل تنظيم الأسرة اليوم من مركز شباب الساحة الرضوانية فى إدارة البياضية الصحية.

كما انتشرت فرق التواصل المجتمعي بصحة الأقصر لتقديم خدمات التوعية والإرشاد للمواطنين حول الخدمات الطبية المتنوعة التي تقدمها المبادرة، حيث يكثف فريق المبادرة من جهودهم بالتعاون مع الفريق الطبي لتقديم كل الخدمات الطبية والتوعية الإرشادية للمواطنين، عن طريق فحص للمواطنين للأمراض المزمنة من ضغط وسكر واعتلال كلوي وصحة المرأة فى وحدة العشي بإدارة الزينية الصحية، وتم عمل ندوة تثقيفية عن حمى الضنك والمبادرة.

فيما قدمت فرق التواصل المجتمعي بصحة الأقصر، خدمات التوعية والإرشاد للمواطنين حول الخدمات الطبية المتنوعة التي تقدمها المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وأثر تلك الخدمات على كل فرد من أفراد الأسرة والدعوة المستمرة للمواطنين نحو ضرورة توجه المواطنين لنقاط تقديم تلك الخدمات الطبية سواءً بالوحدات الصحية أو الميادين العامة، ومع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تطرقت الندوة إلي التعريف بأمراض الصيف وحمى الضنك وطرق الوقاية منها لتقديم أفضل دعم للأهالى خلال المبادرة.

من جانبه يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة على مستوى محافظة الأقصر بجميع الإدارات في الوحدات الثابتة تشمل ما يلي:- (إدارة الطود في وحدات (الطود_العديسات قبلي _ المريس) - إدارة الزينية في وحدات (الزينية بحرى _ وحدة مدامود ابو طربوش _العشي) - إدارة إسنا في وحدات ( الشغب _ الكيمان _المركز الطبي _ الكومير _الحميدات شرق _ الدير _القرايا _ اصفون) - إدارة أرمنت في وحدات (ارمنت الحيط _ الديمقراط _ رعايه طفل ارمنت) - إدارة البياضية في وحدات ( البغدادي _الحبيل) - إدارة البندر في وحدات (منشاة العماري _ مكتب صحة أول _الشيخ موسى_مكتب صحة ثان متوفر بها مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر الاعتلال الكلوي مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أطفال مرضى الضمور العضلي مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس).

كما تشمل أماكن الحملة إدارة القرنة في وحدات الضبعية _ القبلي قامولا _ البعيرات وتتوفر بها مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أطفال مرضى الضمور العضلي مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس.