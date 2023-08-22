سفيرة أمريكا الجديدة في عمان: نتطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى الأردن يائل لمبرت عن تطلعها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلادها والأردن.

وقالت السفيرة الجديدة لمبرت - في تصريح على هامش تقديم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاثنين- "يشرفني كثيراً أن أباشر مهامي كسفيرة فوق العادة ومفوّضة للولايات المتحدة لدى الأردن".

بدورها، ذكرت السفارة الأمريكية في عمان - في بيان - إن الرئيس جو بايدن رشح الدبلوماسية يائل لمبرت، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في الخدمة الخارجية برتبة وزير مستشار، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن في 3 يناير 2023، وقبل تولي مهامها الرسمية في الأردن، شغلت السفيرة المعيّنة لمبرت منصب مساعدة وزير الخارجية بالوكالة والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى، وعملت بمنصب نائبة مساعد وزير الخارجية بالوكالة لمصر وشمال إفريقيا من يونيو 2017 إلى ديسمبر 2018، كما تولت العديد من المناصب البارزة خلال مسيرتها المهنية في العديد من دول المنطقة.