اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:59 م
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رفع 270 طن قمامة وتحرير 29 محضرا متنوعا بمدينة المحلة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:01 م
رفع 270 طن قمامة وتحرير 29 محضرا متنوعا بمدينة المحلة حملة نظافة في المحلة
الغربية عادل ضرة

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قال اللواء عمرو فهمى، رئيس مركز ومدينة المحلة، إنة تم رفع 270 طن قمامة خلال حملات النظافة التى تمت على مداخل مدينة المحلة والطريق الدائرى.
 
وأضاف رئيس مدينة المحلة أن الحملات استهدفت العديد من مداخل القرى والعزب وطرق المقابر وأماكن تجمعات القمامة وأمام المصالح الحكومية ومراكز الشباب والوحدات الصحية ومتابعة عمل متعهدين جمع القمامة ورى زراعات الجزيرة الوسطى بالطرق الرئيسية تحت إشراف المهندس محمد صالح نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية.
 
كما تم تحرير 29 محضر متنوع بمركز المحلة 4 محاضر غلق و13 محضر نظافة و8 محاضر إشغالات و4 محاضر بيئة، وذلك بجانب الحملات المكثفة للنظافة والبيئة والإشغالات ومتابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص أعمال الغلق والتى قامت بها الوحدات المحلية.
حملة نظافة في المحلة (1)
حملة نظافة في المحلة (1)

حملة نظافة في المحلة (2)
حملة نظافة في المحلة (2)

حملة نظافة في المحلة (3)
حملة نظافة في المحلة (3)

حملة نظافة في المحلة (4)
حملة نظافة في المحلة (4)

حملة نظافة في المحلة (5)
حملة نظافة في المحلة (5)

 


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