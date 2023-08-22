رئيس وزراء اليونان يلتقي نظيره الروماني.. في أول اجتماع بعد تولي سيولاكو منصبه

أحمد علوى

التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، بنظيره الروماني مارسيل سيولاكو في قصر ماكسيموس بالعاصمة اليونانية أثينا، في أول اجتماع بين زعيمي البلدين بعد تولي سيولاكو منصبه، وذلك تمهيدا لحفل العشاء غير رسمي بين دول البلقان ودول الاتحاد الأوروبي في أثينا.

وذكرت صحيفة (كاثمريني)، اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماع ستحضره رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وفي رسالة من أثينا، قالت فون دير لاين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، "نحتاج إلى تقريب أصدقائنا، الأعضاء الطامحين في الاتحاد الأوروبي إلينا، بشكل أسرع"، مضيفة أنها "سعيدة لوجودها في أثينا لمناقشة المنظور الأوروبي لجيراننا وشركائنا في شرق وغرب البلقان.. سنستمر في إزالة الحواجز بين مناطقنا".

وبحسب الصحيفة، فإنه من المقرر أن يناقش زعماء دول البلقان والاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بالتوسع الإقليمي والمسار الأوروبي للمنطقة، بالتزامن مع الذكرى العشرين لقمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان وإعلان ثيسالونيكي.

وفي سياق لقاء رئيس الوزراء اليوناني بنظيره الروماني، تقدم ميتسوتاكيس بالشكر لرومانيا على دعم بلاده في مكافحة حرائق الغابات، كما ناقش الطرفان العلاقات الثنائية مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة وكذلك التعاون داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من الاثنين، استقبل ميتسوتاكيس رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك بورجانا كريستو في قصر ماكسيموس، حيث ناقشا العلاقات الثنائية ودعم اليونان للبوسنة والهرسك.