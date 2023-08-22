رئيس وزراء اليونان: يجب معاقبة روسيا بموجب القانون الدولى

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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، إن جرائم الحرب التي وقعت في أوكرانيا "يجب أن يعاقب عليها القانون الدولي".

وفي حديثه للصحافة، بحسب ما أفادت مراسلة صحيفة "الجارديان" البريطانية، أضاف ميتسوتاكيس وبجانبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه "يدين بلا تحفظ" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال إن اليونان لم تؤيد فقط العقوبات ضد موسكو على الرغم من تأثيرها السلبي على اقتصادها، لكنها دافعت بنشاط عن تكاملها مع الاتحاد الأوروبي مع توقيع وفود في أثينا على اتفاقية تحدد وجهات نظر أوكرانيا الأوروبية الأطلسية.