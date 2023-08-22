"دجال السبب".. اعترافات المنقبون عن الآثار في أطفيح

كتب محمود عبد الراضي

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون بالتنقيب عن الآثار في الجيزة، وذلك بعد القبض عليهم، حيث أكد المتهمون أن دجالا أقنعهم بوجود كنز أثري أسفل منزل أحدهم، وأن رغبتهم في الثراء السريع وراء التنقيب.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح .

وعقب تقنين الإجراءات ـ بناء على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ وبإستهداف المنزل أمكن ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 6 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .