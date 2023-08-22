خريطة قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتبت – مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق :"البوهى، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل"، وذلك لمدة 6 ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشر مساء غد الأربعاء الموافق 2023/8/23 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 2023/8/24.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال صيانة بمحبس مياه قطر 300مم نهاية شارع البوهى، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط قطر 1000 مم لإنهاء تغيير محبس المياه.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة انقطاع مياه الشرب عن قرى: "غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرقي"، وذلك لمدة 6 ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 25/ 8/ 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/ 8/ 2023.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى "عرب الترابين، أبوحمود،أبوعريضة" بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف؛ لربط الخط المغذى للمشروع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.