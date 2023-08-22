خبير اقتصادى يضع روشتة زيادة الصادرات لأفريقيا فى 16 نقطة.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور وائل يوسف الخبير الاقتصادى، أن أسواق أفريقيا مهمة جدا لزيادة الصادرات المصرية لها لا سيما في ظل أنها أسواق واعدة وقريبة من مصر وتجمع مصر بها العديد من الاتفاقيات التجارية ، لافتا الى أهمية وضع عدة نقاط لزيادة الصادرات .

1 - استمرار برنامج دعم الصادرات ؛لزيادة قدرتها التنافسية ،وسرعة صرف مستحقات الشركات المتأخرة.

2 - توفير مخصصات لدعم الصادرات المختلفة ، والذى تم زيادته مؤخرا ل 80% للشحن لافريقيا ،بدء من خروج المنتج من المصنع إلى المورد أو المستهلك.

3 – تبسيط الإجراءات الخاصة بأعمال مستندات التصدير والفحص وخفض الرسوم المقررة على الفحص والاختبار .

4 - تقليل فترة الافراج الجمركى لعمليات التصدير وفقا لبرنامج التسجيل المسبق للشحنات aci الذى تم تطبيقه من` أكتوبر 2021 بالموانئ البحرية .

5 - انشاء نقطة اتصال بين الجمارك المصرية والافريقية عبر منصة نافذة ، والتوسع في ابرام الاتفاقيات الثنائية بين الموانئ لتسهيل حركة التبادل التجارى ، مثل اتفاقية النقل البحرى مع غينينا.

6 - استصدار بوالص شحن للشحنات البرية معتمدة من الدول الافريقية ككل ، وربط الموانئ المصرية بشبكات النقل النهرى ،وتطوير الموانئ النهرية وتجهيزها بأحدث الأساليب.

7 - التنسيق مع السودان لاستكمال طريق القاهرة كيب تاون ،والاستفادة من منفذ أرقين حيث تمتلك شركة النصر للتصدير والاستيراد محجر لدخول الجمال .

8 – خفض الرسوم الجمركية بين الدول وبسيط الإجراءات ؛ لزيادة حركة التجارة .

9 - تيسير عملية التصدير وزيادة خطوط النقل الجوى مع القارة الافريقية ؛لأن هناك دول حبيسة تكون محتاجة لخطوط شحن جوى.

10 - عمل مراكز لوجستية في كينيا وتنزاينا وجنوب افريقيا ،والتوسع فيها لتوفير البضائع للأسواق وللدول الحبيسة ،والمشاركة المنتظمة في المعارض التجارية .

11 - ارسال بعثات تجارية ،واستقدم بعثات من افريقيا ؛لزيارة المصانع المصرية والتعرف عليها ،وتطوير مكاتب التمثيل التجارة في القارة الافريقية .

12 - متابعة الجهود الراهنة التي تقدم به شركة النصر لإعادة هيكلة الفروع وتقوم الشركة بإنشاء المراكز اللوجستية .

13 – التواجد عبر فتح المزيد من فروع البنوك ومكاتب شراكة مع المؤسسات المالية

14 - تفعيل دور البنك الأفريقي للصادرات والواردات ،وهناك مؤتمر كبير في شهر نوفمبر سيكون مهما للغاية يقام تحت رعاية الرئيس السيسى وسيكون نقطة انطلاق .

15 - تفعيل الشركة المصرية لضمان الصادرات ،لحماية الشركات المصرية من عدم السداد في افريقيا من بعض العملاء .

16 - التعامل بصفقات متكافئة ومتبادلة تجاريا والتعامل بعملة الدول أفضل .