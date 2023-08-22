اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:31 م
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توجيهات رئاسية بتوفير الدعم للمزارعين وإضافة 3 ملايين فدان.. إنفوجراف

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:00 م
توجيهات رئاسية بتوفير الدعم للمزارعين وإضافة 3 ملايين فدان.. إنفوجراف إنفوجراف توجيهات الرئيس السيسى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاجتماع

 

اجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة.

 

الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية فى ضوء ما تم تحقيقه فى هذا القطاع مثل :

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إضافة أكثر من ثلاثة ملايين فدان جديدة قريباً للرقعة الزراعية لإحداث تغيير جذرى فى خريطة مصر الزراعية

 

طفرة فى معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إذ تجاوزت 5 مليارات دولار العام الماضى، وأكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعى

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اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان فى مصر من ناحية الكم والنوع

 

وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوى، وتفعيل نظم الرى الحديثة لتوفير المياه

 

وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين

 

أكد الرئيس أن جهود تطوير الزراعة هدفها توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة

 


الرئيس السيسى

الزراعة

الفلاحين

المزارعين

انتاجيه الفدان

اليوم السابع بلس



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