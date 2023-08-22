تنمية شمال سيناء.. تنفيذ 17 مشروعا بـتكلفة 6.5 مليار جنيه فى خطة 2023/24

كتبت إيمان علي

حرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 والتى بدأت تطبيقها منذ أول يوليو، على إحداث طفرة في محافظات لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية لتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، وذلك من خلال الاستثمارات المخصصة لها فى خطة الحكومة.

وتحظى سيناء باهتمام بالغ من الحكومة، حيث تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2024 /2023 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6% (۲٫۹ مليار جنيه)، لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الزراعة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والخدمات والإسكان.

وتشمل الخطة، تنفيذ 17 مشروع تنموى وتطوير المناطق العشوائية، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)،كما تضمنت الخطة مشروعات في مجال الخدمات الأخرى، وهى استكمال إنشاء مباني خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل ورفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادي إلي مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة.

وتطوير ورفع كفاءة مجزر بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء نظيفة للمواطنين بجودة عالية، فضلًا عن الاستفادة من مخلفات المجازر وإعادة تدويرها وإنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، واستكمال تطوير وتجهیز دیوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة، واستكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كم وعرض 25 م، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحماية المدنية (آلات ومعدات) وتطوير منظومة الإنارة بتوريد وتركيب محول بالكشك قدرة 300 ك.ف.أ بالمشتملات وأعمدة منخفض بنخل القديمة، وتدعيم تجمع الشياخة بعدد 50 عمود منخفض وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

كما تضمنت تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة تتطوير منظومة الإنارة وترميم وتطوير المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بشبة جزيرة سيناء، وتضمنت الخطة مشروعات المياه وهى إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، ومد خدمة توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة.