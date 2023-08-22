"تعليم الغربية" يتابع استعدادات العام الدراسى الجديد ويناقش الخطة التدريبية

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور مديرى عموم التعليم العام والفنى، وموجهى عموم المواد وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء من كافة حركات الندب والنقل قبل 10/9/2023، وبما يحقق الاستقرار فى العمل، ومصلحة أبنائنا الطلاب، مع مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل والندب، والالتزام بالقرار الوزارى 202 لسنة 2013، ومتابعة تنفيذ أوامر النقل والندب للمعلمين.

كما تم مناقشة وضع الخطة التدريبية للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، طبقاً لما يرد من تعليمات من مستشارى المواد بالوزارة، وطبقاً لاحتياجات المعلمين التدريبية.