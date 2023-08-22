تعرف على أهم مشروعات البحث والاستكشاف خلال عام

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول التوسع فى عمليات البحث والتنقيب واستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتسريع وضع الحقول المكتشفة على خريطة الإنتاج، وفيما يلى أهم مشروعات البحث والاستكشاف لشركات القطاع المشترك خلال عام 2022 وكانت كالتالى..

1-مشروع إزالة الاختناقات وزيادة القدرة الاستيعابية لتسهيلات منطقة بدر - ٣- بشركة بدر الدين للبترول لزيادة طاقة معالجة الزيت والمياه لتصبح 30 ألف برميل يومياً ، والتخلص من المياه المصاحبة للإنتاج من خلال حقنها بالآبار طبقا للاشتراطات البيئيةبتكلفة إجمالية حوالى 65.2 مليون دولار .

2-إنشاء مستودع التخزين السابع بشركة ويبكو للزيت الخـام بسعة 630 ألف برميل بتكلفة إجمالية حوالى27مليون دولار .

3- إنشاء خط شحن الزيت الخام ( مينيس / أم بركة قطر ٨ / ١٥كم بشركة خالدة للبترول لاستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية بحوالى 8 آلاف برميل يومياً بتكلفة إجمالية 2.7 مليون دولار .

4-إنشاء خط قطر ١٨ / ١,٤ كم بشركة شمال البحرية للبترول لنقل الزيت الخام من منطقة NRA إلى منطقة شحن الزيت بشركة قارون بتكلفة إجمالية حوالى 2.5 مليون دولار .

5- إنشاء خط الشحن ( غرب كلابشة R / غرب كلابشة (A) قطر ٨ / ٥كم) بشركة خالدة للبترول لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج بمنطقة الصحراء الغربية بحوالى 5مليون قدم ٣ غاز يوميا وحوالى 3 آلاف برميل زيت يوميا بتكلفة إجمالية 1.4 مليون دولار .

أما فيما يتعلق بمشروعات البحث والاستكشاف لشركات القطاع العام فكانت كالتالى..

1- تم حفر 42 بئراً استكشافياً وتنموياً بالشركة العامة للبترول بهدف زيادة الإنتاج إلى حوالى 13.3 ألف برميل و 24.27 مليون قدم 3/ غاز يومياً بتكلفة استثمارية كلية حوالى 1501.5 مليون جنيه.

2- إنشاء خط غاز محطة SWS / محطة سنان بقطر ١٥/٨ كم بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية حوالى 150مليون جنيه.