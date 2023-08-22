تعرف على أماكن المراكز التكنولوجية المتكاملة بالجيزة والخدمات التى تقدمها

كتبت - مرام محمد

اهتمت الدولة بالتوسع في إقامة المراكز التكنولوجية المتكاملة والمجهزة بأحدث الوسائل والاتصالات المؤمنة؛ لخدمة المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظات وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة لهم والارتقاء بها بشكل مميكن.

أتاحت محافظة الجيزة 18 مركزاً تكنولوجياً لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن، نوضح أماكنها والخدمات المقدمة بها على النحو التالي:

أولا: أماكن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة.

-مركز العجوزة التكنولوجي.

-مركز الدقى التكنولوجي.

-مركز بولاق الدكرور التكنولوجي.

-مركز العمرانية التكنولوجي.

-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.

-مركز الهرم التكنولوجي.

-مركز الوراق التكنولوجي.

-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.

-مركز كرداسة التكنولوجي.

-مركز الواحات التكنولوجي.

-مركز البدرشين التكنولوجي.

-مركز أطفيح التكنولوجي.

-مركز الصف التكنولوجي.

-مركز أوسيم التكنولوجي.

-مركز منشأة القناطر التكنولوجي.

-مركز أبو النمرس التكنولوجي.

ثانيا: أبرز الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية

-طلب ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط.

-طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي.

-تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

-استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

-طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

-طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

-طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

-استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

-طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

-طلب قيد اتحاد شاغلين.

-صورة طبق الأصل من قرار هدم.

-طلب تجديد رخصة مصعد.

-طلب رخصة تشغيل مصعد.

-طلب تصالح على مخالفة.