اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:04 ص
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تجديد حبس لص المدارس فى المعادى 15 يوما على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:00 ص
تجديد حبس لص المدارس فى المعادى 15 يوما على ذمة التحقيقات محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مدرسة فى المعادى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة المعادى بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس فى المعادى، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة والأداة المُستخدمة فى الواقعة.


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اخبار الحوادث

عقوبة السرقة

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