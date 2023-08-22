اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:10 م
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تأجيل محاكمة مسؤولين سابقين بحى عابدين بتهمة الرشوة لجلسة 15 أكتوبر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:03 م
تأجيل محاكمة مسؤولين سابقين بحى عابدين بتهمة الرشوة لجلسة 15 أكتوبر أموال - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، تأجيل محاكمة رئيس منطقة الإسكان، وسكرتير حي عابدين، وموظف بإدارة الطرق (خارج الخدمة الآن)  بتهمة الرشوة، لجلسة 15 أكتوبر لإعادة المرافعة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.

اخبار الحوادث

رشوة

عقوبة الرشوة

سكرتير حى عابدين

رشوة مالية



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