اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها فى حدائق القبة لـ 5 سبتمبر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:11 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها فى حدائق القبة لـ 5 سبتمبر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل موظفة لسرقتها لجلسة 5 سبتمبر المقبل.
 
وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة.
 
بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

اخبار الحوادث

حدائق القبة

حوادث حدائق القبة

جنايات القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة