بركان أوبيناس ببيرو يسجل أقوى انفجاراته والرماد يثير قلق المواطنين.. فيديو

فاطمة شوقى

يواصل بركان أوبيناس في بيرو بتسجيل انفجارات جديدة مصحوبة بانبعاثات الرماد التي وصلت إلى ارتفاع 3000 متر فوق قاعدة الحفرة، وفقا للمعهد الجيوفيزيائى في بيرو، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وبدأ البركان عملية ثوران جديدة في منتصف يونيو، وأفاد المركز الوطني لعمليات الطوارئ (كوين) أن بركان أوبيناس، الأكثر نشاطا في بيرو، سجل انفجارا جديدا بانبعاثات رماد تجاوز ارتفاعها ثلاثة كيلومترات.



بركان بيرو

وأشار المركز الوطنى لعمليات الطوارئ إلى أن بلدات في موكيجوا وأريكويبا ستتأثر بتشتت جزيئات من البركان في الهواء ، كما أن عملية الثوران الجديدة ادت لانتشار الرماد الذى أثر سلبا على سكان منطقتى أوبيناس وتشوجانا ، مع التوصية باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة ، وهى ارتداء الكمامات والنظارات وعدم التقرب من منطقة البركان أو المناطق التى تحيطه.

أوبيناس هو بركان طبقي يقع في منطقة أوبيناس، مقاطعة الجنرال سانشيز سيرو، مقاطعة موكيجوا، في جنوب بيرو، ويبلغ ذروته عند ارتفاع 5670 مترًا فوق مستوى سطح البحر ويغطي مساحة 45 كيلومترًا مربعًا.

وكانت الحكومة البيروفية أعلنت حالة الطوارئ في يوليو الماضى فى محيط بركان أوبيناس، فى جنوب بيرو، فى مواجهة خطر وشيك ، بسبب ثوران البركان الذى بدأ فى 24 يونيو، وقررت إجلاء 2000 شخص، وأوضحت السلطات بعد عقد جلسة لمجلس الوزراء الموافقة على فرض حالة الطوارئ لمواجهة عملية ثوران البركان الأكثر نشاطا فى البلاد، وهو ما سيسمح بتنفيذ إجراءات استثنائية وفورية وضرورية لتقليل المخاطر الحالية فضلا عن تدخلات الاستجابة وإعادة التأهيل.

واندلع بركان أوبيناس مرة أخرى بعد أربع سنوات، مما دفع السلطات فى بداية الأمر إلى رفع حالة التأهب من الأصفر إلى البرتقالي. بالقرب من البركان توجد مقاطعات أوبيناس ويونجا ولوك وتشوجاتا وماتالاك وسان خوان دي تاروكاني ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2200 نسمة.