اليوم.. جنايات الزقازيق تنظر ثامن جلسات محاكمة قاتلة طفلها

الشرقية فتحية الديب

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، ثامن جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها. وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية امس إلى جلسة اليوم، للإطلاع على تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسى المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضيية عرضها على لجنة خماسية لفحصها ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذى ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد م س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.