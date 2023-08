الوحيدة بالعالم.. ميلاد زرافة "غير مرقطة" فى ولاية تينيسى الأمريكة.. فيديو

في واحدة من أكثر الظواهر ندرة بعالم الحيوان، ولدت زرافة غير مرقطة يعتقد أنها الوحيدة في العالم بهذا الشكل.

واستضافت حديقة حيوان برايتس في ولاية تينيسي الأمريكة ولادة الزرافة الأنثى يوم 31 يوليو الماضي، وتتميز بلون بني موحد من دون البقع المميزة لمظهر الزرافات المعروف.

وحسب الحديقة، يبلغ طول الزرافة 182 سنتيمترا، وتعيش تحت رعاية أمها وموظفي الحديقة.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx